Norwegian, Ryanair, Easyjet og KLM er blandt ti flyselskaber, som er meldt til politiet af Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen har politianmeldt ti flyselskaber, der ikke har betalt kunder penge tilbage for aflyste flyrejser under coronaudbruddet.

Det oplyser styrelsen på sin hjemmeside.

Selskaberne er Aegean Airlines, Air France, Brussels Airlines, EasyJet, KLM, Norwegian, Ryanair, TAP Portugal, Thai Airways og Vueling.

Det er nu op til Anklagemyndigheden at vurdere, om flyselskaberne skal have en bøde.

Anmeldelsen kommer, i forlængelse af at 12 flyselskaber i oktober fik et påbud om at betale pengene tilbage senest 1. december.

Samtidig var meldingen, at næste skridt ville være en politianmeldelse, hvis de ikke havde givet kunderne deres penge retur.

SAS og Lufthansa var også blandt de selskaber, der fik et påbud. De to selskaber er blevet bedt om at indsende yderligere dokumentation inden 10. januar, og de kan også risikere at få en anmeldelse på et senere tidspunkt.

Flere af flyselskaberne har undskyldt sig med, at de har haft ekstraordinært mange aflysninger at behandle som følge af coronaudbruddet.

Samtidig har situationen betydet, at de fleste flyselskaber har været i alvorlig pengemangel.

/ritzau/