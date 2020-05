Helle Thorning-Schmidt bliver medformand i Facebooks nye tilsynsråd, der skal vurdere indhold på Facebook.

Det bliver ofte diskuteret. Hvad skal Facebook og Instagram slette og hvad skal blive liggende?

De spørgsmål skal Facebooks nye "Oversight Board" - på dansk det "Uafhængige Tilsynsråd" - snart tage stilling til i en række udvalgte sager.

I toppen af rådet får den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt plads sammen med tre andre medformænd. Det har Facebook offentliggjort onsdag aften.

Facebook skal følge de beslutninger, som det træffer. Dog vil Facebook ikke gå i mod lovgivning, lyder det. Facebook kalder rådet uafhængigt.

- Jeg tror ikke, at nogen af os ville acceptere denne opgave, hvis det ikke stod meget klart i vedtægterne, at Facebook meget klart har besluttet, at den vil følge vores beslutninger, siger Helle Thorning-Schmidt.

- Det vil selvfølgelig være meget pinligt for Facebook, hvis de ikke lever op til deres del, tilføjer hun.

I alt er 20 medlemmer af rådet blevet offentliggjort. Senere skal rådet vokse til 40 medlemmer. Medlemmerne tæller både en nobelprismodtager, to tidligere chefredaktører og flere med erfaring fra jura og arbejde med menneskerettigheder.

Rådet skal vurdere sagerne ud fra Facebook og Instagrams politikker, men også ved at sikre ytringsfrihed inden for internationale normer for menneskerettigheder, lyder det.

Adspurgt hvordan Facebook vil tage højde for forskellige kulturer i vurderingen af indhold, svarer medformand Catalina Botero Marino:

- Globale regler for menneskerettigheder er designet til at tage højde for konteksten. Så det er ikke noget nyt.

- Vi står over for de samme udfordringer - hvordan man bruger universelle internationale regler i en særlig sammenhæng, siger hun.

Facebook har skudt 130 millioner dollar - svarende til knap 900 millioner kroner - i projektet. Det ønsker dog ikke at fortælle, hvad medlemmerne får i betaling for deres arbejde.

Rådet ventes at begynde at se på sager inden for de kommende måneder. Facebook er dog stadig ved at finde ud af, hvordan coronakrisen vil påvirke rådets arbejde.

Det vil være fem medlemmer af rådet, som skal vurdere hver sag.

Rådet vil ikke kunne tage alle sager op og skal derfor vælge de vigtigste. Det fortæller Michael McConnell, der er medformand og tidligere har ført sager ved USA's højesteret.

- Vi vil fokusere først på sager, som har betydning for mange brugere. Dernæst sager, som ser ud til at have en stor betydning for den offentlige debat og til sidst sager, som rejser vigtige spørgsmål om politikker, siger han.

Alle rådets beslutninger vil blive offentliggjort i anonymiseret form.

