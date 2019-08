Rejseselskabet Thomas Cook har brug for en solid, økonomisk indsprøjtning.

Faktisk så stor, at rejseselskabet mangler hele 1,2 milliarder kroner, hvis man fortsat skal flyve passagerer i den kommende vinterperiode.

Det oplyser Thomas Cook mandag i en fondsbørsmeddelelse, skriver Finans.

Meldingen fra Thomas Cook er ikke ny, da selskabet gennem længere tid har haltet rent økonomisk. Selskabet har arbejdet med en gæld på 10 milliarder kroner og færre navne på passagerlisterne.

Thomas Cooks storaktionær i Asien, kinesiske Fosun Tourism, har allerede sprøjtet seks milliarder ind i det trængte selskab. Men trods dette mangler selskabet fortsat penge. Det skal ske inden afslutningen på september, lyder meldingen.

Den seneste svære tid for rejseselskabet har også betydet, at der lige nu er en rekapitalisering af firmaet i gang. Det betyder blandt andet, at Fosun Tourism får kontrollen over selskabets grupperejser. I forvejen ejer Fosun Tourism allerede 18 pct. af Thomas Cook.

Derudover forsøger Thomas Cook også at sælge nogle sine flyselskaber i håbet om at vende den økonomiske skude fra røde til grønne tal.

Thomas Cook har eksisteret i 178 år og er et af verdens største rejseselskaber.