Da Thomas Borgen i starten af denne uge stoppede som administrerende direktør i Danske Bank som konsekvens af bankens hvidvask-skandale, kunne han tage 12 måneders løn med sig ud af døren.

Et beløb, der svarer til mindst 13,7 millioner danske kroner.

Mange af de penge kan han nu bruge på et privat byggeprojekt i de norske fjelde.

Her er han ved at bygge luksushytter til sig selv og sin familie for svimlende 40 millioner norske kroner (ca. 32 millioner danske kroner). Det skriver norske Finansavisen.

Når byggeprojektet på den 700 kvadratmeter store grund i Høgevarde i den norske kommune Flå står færdigt, vil Borgen-familien kunne boltre sig i en lille by af luksushytter.

Indtil videre står fire hytter færdigbyggede, men det forventes, at der bliver bygget yderligere to hytter.

Alene hovedhuset har et brugsareal på 240 kvadratmeter. Finansavisen har talt med flere ejendomsmæglere i området, og de vurderer, at det enorme byggeprojekt koster i omegnen af 40 millioner norske kroner.

Det er ikke første gang, Thomas Borgen og konen Torill Samdal Borgen er involveret i en kæmpe handel.

I 2016 satte parret således lokal prisrekord, da de solgte deres hytte i Oppdal for hele 13 millioner norske kroner.

Thomas Borgen kan altså se frem til at slikke sårene i luksuriøse omgivelser i hjemlandet efter en stormombrust tid, efter at han mandag måtte trække sig som øverste chef for Danske Bank.

Det skete samtidig med, at banken fremlagde resultaterne fra en intern undersøgelse om hvidvask for milliarder af kroner i bankens filial i Estland.

På et pressemøde erkendte Thomas Borgen, at Danske Bank ikke havde levet op til sit ansvar. Det tog han konsekvens af og trådte tilbage som administrerende direktør.

Thomas Borgen har tidligere på ugen sagt til Finansavisen, at han »ikke føler, det er rigtigt at kommentere på familiehuset i Høgevarde lige nu.«

Samme besked lød fra hans pr-rådgiver fredag.