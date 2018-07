Færdig som direktør i stor butikskæde

Kay Berg bliver ny administrerende direktør for The Body Shop i Danmark og Sverige.

Butikskædens tidligere direktør Eva Lemark vil fremover bestride jobbet som retaildirektør i virksomheden.

Det skriver The Body Shop i en pressemeddelelse.

Kay Berg kommer fra et job i Adidas, hvor han har haft fokus på Adidas og Reebok-butikkerne i Nordeuropa.

»Jeg er meget beæret og glæder mig til at overtage denne rolle. The Body Shop har et fantastisk DNA inden for etik og bæredygtighed, som jeg også brænder stærkt for. Virksomheden befinder sig i en ny spændende situation med nye ejere i form af Natura & Co, som har en meget klar målsætning for varemærket i de kommende år. Jeg har deltaget i dette strategiarbejde og føler, at jeg har mange ting at bidrage med til en fortsat positiv udvikling,« siger Kay Berg i The Body Shops pressemeddelelse.

Den nye direktør starter sin nye hverdag i The Body Shop den 6. august.

Pressemeddelelsen bringer intet om, hvorfor butikskæden har valgt at skifte direktør.