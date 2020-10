Forleden kunne Tesla fremlægge et millionoverskud i tredje kvartal. Men det er altså ikke ensbetydende med, at alt kører som det skal for virksomheden.

De har netop tilbagekaldt 48.442 biler med potentielle fejl.

Det skriver CNBC.

Der skulle være tale om over 29.000 Model S Og Model X-biler, som er produceret mellem september 2013 og august 2018 og mere end 19.000 Model S-biler, som er produceret mellem september 2013 og oktober 2018.

Grunden til, at de bliver tilbagekaldt, er, at der kan være fejl i bilernes affjedringssystem både foran og bagpå.

Ifølge mediet er bilerne solgt til kunder på det kinesiske marked.

Teslas overskud i tredje kvartal - juli, august og september - er mere end dobbelt så stort sammenlignet med samme periode året før.

Overskuddet er steget til 331 millioner dollar - cirka 2,08 milliarder kroner - fra 143 millioner dollar året før.

Det er femte kvartal i træk med overskud for den amerikanske elbilsgigant.

Tesla har også haft en stor stigning i omsætningen i tredje kvartal. Den er steget med knap 40 procent.

Årsagen er blandt andet ifølge Tesla "en fortsat stigende interesse i vores biler".