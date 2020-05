Elon Musk, stifter af Tesla, skrev fredag aften, at aktiekursen var for høj. Kort efter tabte han milliarder.

- Teslas aktiekurs er efter min mening for høj.

Sådan lød det højst opsigtsvækkende fra Tesla-stifteren Elon Musk på Twitter fredag aften.

På aktiemarkedet kom reaktionen prompte. Teslas aktiekurs faldt med over ti procent, hvilket barberede omkring 102 milliarder af markedsværdien.

Det kostede samtidig Elon Musk selv dyrt. Den 48-årige forretningsmand ejer omkring en femtedel af aktierne i elbilproducenten, som han stiftede i 2003.

Tweetet betød, at hans personlige formue svandt med omkring 19 milliarder kroner.

En journalist fra den amerikanske avis Wall Street Journal spurgte Musk, om tweetet var en joke, hvortil han svarede:

- Nej.

Kommentaren fra Elon Musk skal muligvis ses, i lyset af at Tesla-aktien har haft raketfart på i løbet af 2020, hvor aktien - selv efter fredagens kursfald - er steget knap 70 procent.

Elon Musk skrev ikke kun om aktiekurser på Twitter fredag aften. I et andet tweet skrev Tesla-stifteren:

- Jeg vil sælge næsten alle mine ejendele. Vil ikke eje et hus.

Det er langtfra første gang, at Elon Musk skaber store udsving i Teslas aktiekurs med kommentarer på Twitter.

I 2018 skrev han, at han havde kontakt med en gruppe investorer, der ville købe Tesla for en kurs, der lå langt over den daværende aktiekurs.

Den slags udmeldinger er i strid med reglerne for børsnoterede selskaber, der skal udsende meddelelser, der kan påvirke aktiekursen, ud via børsen.

Musk fik efterfølgende en sag på halsen af det amerikansk børstilsyn, SEC. Sagen blev lukket i et forlig, hvor Musk betalte omkring 150 millioner kroner.

Samtidig indvilgede han i, at en advokat fra Tesla gennemser hans tweets, inden han sender dem ud til sine mere end 33 millioner følgere.

Det er uvist, om en advokat har gennemset Elon Musks tweets fredag aften.

Sidste måned fik Tesla og Elon Musk et søgsmål på halsen fra en gruppe aktionærer, som var utilfredse med tweetet op at blive opkøbt.

Hverken Tesla eller det amerikanske børstilsyn, SEC, har villet kommentere fredagens tweet over Wall Street Journal.

Selv om fredagens tweet kostede Elon Musk dyrt, har hans Tesla-aktier stadig en værdi af 164 milliarder kroner.

/ritzau/