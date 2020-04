Teslas aktier er onsdag aften steget med over otte procent som følge af et overraskende godt kvartalsregnskab.

Tesla overgår forventningerne i første kvartal, hvor elbilproducenten har leveret et solidt antal biler på trods af udbruddet af coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters onsdag aften.

Omsætningen steg til 5,99 milliarder fra 4,54 milliarder i samme kvartal sidste år. Analytikere havde forventet en omsætning på 5,90 milliarder.

Omsætningen i første kvartal svarer til over 41 milliarder danske kroner.

Det er første gang nogensinde, at Tesla præsterer et så overraskende positivt resultat i et regnskabsårs første tre måneder, skriver Ritzau Finans.

Teslas aktier steg med over otte procent i kølvandet på kvartalsregnskabet.

Coronakrisen har skabt en hård opbremsning i efterspørgslen på biler, og bilproducenter har i høj grad været tvunget til at lukke butikker og sende ansatte hjem.

I USA er efterspørgslen på biler i marts faldet med 80 procent i de hårdest ramte delstater. Men ifølge flere analytikere er der tegn på, at salget er ved at vende tilbage til normalen i de første uger af april.

De store nedlukninger har desuden skabt en stor usikkerhed omkring, hvornår forsyningskæderne kan vende tilbage til normalen.

Usikkerheden har derfor fået Tesla til at droppe prognosen for andet kvartal og for 2020, da de højst sandsynligt vil være upræcise.

- Det er svært at forudse, hvor hurtigt bilproduktionen og den globale forsyningskæde vil kunne vende tilbage til tidligere niveauer, advarer Tesla i sit regnskab.

Tidligere i april oplyste Tesla dog, at selskabet trods coronaudbruddet havde leveret det højeste antal biler i et første kvartal nogensinde.

Det lykkedes således Tesla at producere 14.000 biler og levere dem til kunderne, inden selskabet lukkede sin produktion i Californien.

Elbilproducenten forventer, at produktionen af Model Y i Californien og Model 3 i Shanghai vil stige i andet kvartal.

/ritzau/