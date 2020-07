Omsætningen er dykket hos Tesla, der alligevel har formået at vende sidste års minus til et overskud.

Den amerikanske elbilproducent Tesla formåede at lande et overskud i andet kvartal på trods af det verdensomspændende udbrud af coronavirus.

Omsætningen faldt med fem procent til 40,2 milliarder kroner. Det viser Teslas regnskab, der er offentliggjort onsdag aften.

Trods det lavere salg har Tesla formået at vende sidste års underskud til et plus, hvilket hænger sammen med, at udgifterne har været lavere.

Tesla kommer ud af kvartalet med et overskud på knap 700 millioner kroner. I samme periode sidste år fik Tesla et minus på 2,7 milliarder kroner. Det er fjerde kvartal på stribe, at det amerikanske selskab leverer et plus.

Tesla er målt på markedsværdien verdens mest værdifulde bilprocent. Teslas værdi er på 1930 milliarder kroner.

/ritzau/