Én million har forudbestilt Cybertruck, der med sit kantede karosseri næsten ligner en børnetegning af en bil.

Efter fire års ventetid begynder Tesla torsdag endelig at levere Cybertruck, elbilproducentens svar på den amerikanske pickup.

Det fremgår af Teslas hjemmeside.

De første leveringer kommer til at ske ved en storstilet begivenhed ved selskabets såkaldte gigafabrik i Austin i den amerikanske delstat Texas.

Cybertruck er kendetegnet ved sit kantede karosseri i rustfrit stål, der nærmest får den til at ligne en børnetegning af en bil.

Elon Musk, Teslas administrerende direktør og stifter, offentliggjorde bilen i 2019.

Siden da har mindst én million mennesker forudbestilt den ifølge det amerikanske medie ABC News.

Blot ti biler ventes at bliver leveret torsdag.

Musk fortalte sidste måned under et opkald med selskabets investorer, at Tesla har "enorme udfordringer" i forhold til at opskalere sin produktion for at kunne levere den nye bil.

Ifølge ABC News sagde Musk tilmed, at Tesla "gravede sin egen grav" med beslutningen om at udvikle Cybertruck.

Udviklingen af Cybertruck har ikke været uden bump på vejen.

Da Musk i 2019 skulle præsentere bilen, lovpriste han særligt dens ruder af hærdet glas.

Blot få sekunder efter splintrede en af prototypens ruder.

Cybertruck er tidligere blevet sat til salg i USA for mellem 39.000 og 69.000 dollar. Det svarer til cirka mellem 264.000 og 467.000 kroner. Priserne er dog ikke længere at finde på Teslas hjemmeside.

Under sidste måneds opkald sagde Musk, at Cybertrucks innovative egenskaber har besværliggjort produktionen.

- Prototyper er nemme. Produktion er svært, sagde Musk ifølge ABC News.

- Du får problemer, der er proportionelle i forhold til, hvor mange nye ting du prøver på at løse.

Ifølge Musk kommer Tesla til at producere 250.000 Cybertrucks om året.

/ritzau/