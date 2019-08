Johan Dennelind stopper som administrerende direktør for teleselskabet Telia, da han søger nye udfordringer.

Teleselskabet Telia skal på jagt efter en ny administrerende direktør, da Johan Dennelind har sagt op efter seks år på posten.

Johan Dennelind stopper, da han ønsker nye udfordringer. Han fortsætter dog på posten, indtil der er sat navn på en afløser - dog maksimalt 12 måneder frem.

Det oplyste det svenske teleselskab søndag eftermiddag. Johan Dennelind mener, at han afleverer et selskab i god form.

- Det har været et privilegium at være direktør for Telia - en af Sveriges ældste og største virksomheder, siger Johan Dennelind.

- I løbet af de seneste år har jeg sammen med bestyrelsen og mit team implementeret en transformation og omstilling af Telia til et selskab, der er godt positioneret til fremtiden, siger han i en pressemeddelelse.

Gennem de seneste år har Telia været i gang med at sælge ud af sine aktiviteter i Østeuropa og Asien for i stedet lægge fokus på de europæiske markeder.

Processen begyndte i 2015 i forlængelse af en sag om bestikkelse af embedsmænd i Usbekistan i 2007 til 2010, hvor Telia gennem en årrække var til stede på telemarkedet.

Telia endte i 2017 med at betale en bøde på omkring seks milliarder kroner i sagen.

Johan Dennelind udtalte dengang, at bestikkelsen, der beløb sig til cirka to milliarder kroner, var "en historisk fejltagelse".

Han understregede i den forbindelse, at selskabet efterfølgende har ryddet op, og at der var sat en stopper for alle korruptionsrelaterede forhold.

Telia har over 20.000 ansatte på verdensplan. Selskabet har omtrent 24 millioner kunder.

Telia har langt de fleste ansatte i Norden. Men selskabet er også til stede i Letland, Litauen, Estland, Moldova og Tyrkiet.

I Danmark har Telia omtrent 1,4 millioner mobilkunder og er dermed tredjestørst efter Telenor og TDC.

