Teleselskabet Telia er udfordret på det danske marked, hvor det har underskud på sin forretning.

Stockholm. Teleselskabet Telia har det svært på det danske marked, hvor det mister kunder og har underskud.

Selskabets danske forretning mistede 19.000 kunder i juli, august og september fordelt på mobil, tv og bredbånd. Det viser Telias regnskab for tredje kvartal.

Selskabets danske afdeling fik et driftsunderskud på 38 millioner svenske kroner, hvilket er en forværring fra et plus på 10 millioner svenske kroner i samme periode året før.

Resultatet er under Telias egne forventninger, lyder det fra selskabets danske direktør, Morten Bentzen.

- Selv om vi i Telia-brandet ser en fremgang på privatkundesiden, ser vi også udfordringer med en fortsat hård konkurrence på erhvervsmarkedet.

- Det er jeg selvfølgelig ikke tilfreds med, siger han i en kommentar til regnskabet.

Han forklarer, at en del af kundetabet skyldes, at Telia er ved at rydde op i gamle systemer.

Der er lukket ned for abonnementer, hvor der ikke var reelle kunder bag.

Telia har haft det svært på det danske marked gennem flere år, hvor der har været røde tal på bundlinjen.

Selskabet har forsøgt at skære i sine omkostninger for at dæmme op for, at det har været svært at øge indtægterne.

I løbet af det seneste år er antallet af ansatte i Danmark faldet med knap 200 til 909, men det har ikke været nok til at få balance i forretningen.

Administrerende direktør Morten Bentzen siger, at det går fremad på flere punkter.

Han fremhæver, at selskabet arbejder på flere teknologiske fremskridt og for nylig har testet et nyt 5G-netværk, der er næste generation af mobilnetværk.

Telia har omkring 1,66 millioner kunder i Danmark fordelt på mobil, fastnet, bredbånd og tv.

