Telia bruger 6,6 milliarder danske kroner for at blive ejer af selskabet Bonnier Broadcasting.

København. Telia har købt tv-selskabet Bonnier Broadcasting, der inkluderer streamingtjenesten C More, svensk TV4 og finsk MTV.

Det oplyser Telia i en pressemeddelelse på sin hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af Telias regnskab for andet kvartal.

- Det er helt på linje med vores strategi og ambition om at tilbyde mere til vores kunder, skriver Telia i pressemeddelelsen.

Prisen er 9,2 milliarder svenske kroner. Det svarer til 6,6 milliarder danske kroner.

Telia forventer, at der kan opnås synergier for 600 millioner svenske kroner frem mod 2020.

I regnskabet for Telia Danmark kan selskabet oplyse, at man fik cirka 5000 flere danske kunder i det forgangne kvartal.

De 5000 flere kunder er sammenlignet med første kvartal i år.

- Det er jeg selvfølgelig positiv over. Men jeg er især glad for at se, at stadig flere kunder vælger at blive hos os, siger Morten Bentzen, administrerende direktør i Telia i Danmark, i pressemeddelelsen.

- Vores fokus på at digitalisere kundeoplevelsen og fjerne det, som vi kalder pain-points, for vores kunder virker.

I marts annoncerede Telia, at man ville fjerne loftet for dataforbruget på flere mobilabonnementer for at holde på kunderne. Den taktik ser ud til at have givet pote.

I regnskabet oplyser selskabet, at knap 60.000 danske kunder har gjort brug af muligheden.

/ritzau/