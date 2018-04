Telias administrerende direktør, Morten Bentzen, er ked af, at mobilfirmaet har mistet over 24.000 kunder de sidste tre måneder.

»Når jeg kigger på kundetallet, er jeg selvfølgelig ikke tilfreds. Det er ikke godt nok at tabe 24.000 kunder på tre måneder. Men hvis man kigger på underliggende faktorer, så har vi omlagt vores distribution til de mindre erhvervskunder, hvilket betyder, at vi har taget lidt færre erhvervskunder ind i den proces,« siger Morten Bentzen, adm. direktør i Telia Danmark til Finans.dk.

Selskabet offentliggjorde deres kvartalsrapport tidligere på dagen fredag. Hele 24.000 mobilkunder, 9000 bredbåndskunder og 1000 tv-kunder har sagt farvel og tak til den svenske koncern, der har kunder i hele Norden og i Baltikum.

Her står der også, at Telia i Danmark har mistet 64 millioner kroner i omsætning i forhold til samme periode året før, hvilket er en tilbagegang på 4,4 procent.

Mens hele koncernen har haft en samlet fremgang i kvartalet med et driftsoverskud før af- og nedskrivninger på 6,5 milliarder svenske kroner, knap en halv milliard SEK mere end samme periode i 2017, så oplevede den danske del af forretningen et dyk på 2,5 procent til et driftsoverskud før af- og nedskrivninger på 141 millioner svenske kroner.