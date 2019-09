Den danske afdeling af teleselskabet Lycamobile er begæret konkurs.

Det fremgår af en kundegørelse, som Statstidende har offentliggjort tirsdag morgen.

Advokat Henrik Bernt Sanders er udnævnt som kurator i sagen.

Det skriver finans.dk.

Foto: THOMAS SAMSON

Afdelingen i Danmark kunne sidste præsentere et underskud på 24 mio. kr.

Ifølge finans.dk, så er det en stor forværring i forhold til i 2017, hvor Lycamobile Danmark havde et overskud på omkring en mio. kr.

Selskabets værste år var dog i 2016, hvor man havde et underskud på hele 107 mio. kr.

Det danske datterselskab har været jagtet af skattemyndighederne siden 2014, fordi man mente, at selskabet manglede at betale moms. Derfor mente skattemyndigheden, at selskabet manglede at betale en regning på 106 mio. kr. Det har Lycamobile Danmark afvist.

Foto: Bax Lindhardt

Lycamobile er kendt for taletidskort, der gør det billigt at ringe til udlandet.

Det britiske teleskab findes i 22 forskellige lande - f.eks. Norge, Sverige og USA.

Lycamobile er grundlagt af srilankanske Allirajah Subaskaran, der ligeledes ejer selskabet.

Henrik Bernt Sanders og Lycamobile har ikke kommenteret situationen endnu.