Telia udfordres på pladsen som tredjestørst på det danske mobilmarked af teleselskabet 3's kundetilgang.

Teleselskabet 3 har i 2019 lokket 90.000 flere kunder ind i butikken. Det viser nøgletal fra 3, der er udsendt i forbindelse med en årsopgørelse fra den ene ejer, svenske Investor AB.

3 sluttede året med 1,4 millioner kunder, og et driftsresultat - altså et overskud på driften inden, der er betalt skat eller finansielle poster - på omkring 890 millioner kroner.

Kunde-tilstrømningen hos 3 kan have ændret ved hierarkiet på det danske mobilmarked. Her er TDC og Telenor de to selskaber med flest kunder.

Telia har hidtil været tredjestørst målt på kunder med 3 som nummer fire i hakkeordnen.

Telia havde ved udgangen af tredje kvartal 6000 flere mobilkunder end det antal, som 3 har rapporteret onsdag.

Men modsat 3 har Telia de seneste regnskaber tabt kunder. Dermed vil det først stå klart, om 3 har overhalet Telia, når Telia aflægger sit årsregnskab onsdag i næste uge.

Derudover glæder 3-direktør i Danmark Morten Christiansen sig i en udtalelse over, at teleselskabet tilsyneladende også evner at tjene penge på de nye kunder.

- Vi driver grundlæggende en sund forretning, hvor kunderne er glade for at være, fordi de oplever, at det er nemt og ukompliceret hos os, siger han.

Teleselskabet 3 inkluderer også brandet Oister.

Selvom 3 nærmer sig Telia, er der stadig et stykke vej på til Telenors 1,7 millioner kunder samt TDC's 1,9 millioner mobilkunder, der ikke kun har købt data.

Begge de to tal stammer fra selskabernes opgørelse efter tredje kvartal. Telenor kommer ligeledes med sit årsregnskab onsdag næste uge, men TDC kommer med sit 10. februar.

