Mens andre teleselskaber mister kunder, er der særligt et selskab, hvor kunderne strømmer til.

Og det er mobilselskabet 3.

Det skriver Finans.

Inden længe rammer 3 1,5 millioner kunder, spår direktør for selskabet, David Elsass.

»Vi har et mål om, at vi skal nå 1,5 million glade kunder. Og hvis vi fortsætter som nu, når vi målet inden længe – måske om et par år. Men vi skal selvfølgelig holde fast,« siger han til Finans.

Mens andre teleselskaber i Danmark forsøger at tjene flere penge på hver enkelt kunde, så fokuserer 3 på at lokke flere af konkurrenternes kunder til. Og den noget anderledes metode har altså vist sig at bære frugt.

Længe har der været stor priskrig og konkurrence på mobilmarkedet, hvor de fire største selskaber, 3, Telia, TDS og Telenor, har kæmpet massivt. Det har betydet, at næsten en halv million danskere årligt har skiftet udbyder igennem de sidste mange år.

Men ifølge David Elsass sker der lige nu en ændring på markedet.

Prisen er stadig det afgørende på markedet, men valgfriheden af de forskellige pakker og kundeoplevelsen betyder mere og mere, siger han.

I alt er selskabet nu oppe på 1.293.000 kunder, hvor de for et år siden havde 1.249.000 kunder, og alene i første kvartal af 2018 har 3 fået 19.000 flere danskere ombord.

3 er lige nu det fjerde største mobilselskab i Danmark, men de tre øvrige store står enten i stampe med antallet af kunder, eller mister dem.

3 er en ren mobilforretning, der ikke sælger andet en mobilabonnementer og mobilt bredbånd. De tre øvrige store konkurrenter sælger også eksempelvis bredbånd og TV-pakker.