Telenor har fået flere mobilkunder i første kvartal. Det bidrager til det bedste driftsresultat i otte år.

Telenor har fået flere mobilkunder i Danmark i de første tre måneder af 2021.

Det oplyser Telenor, der er det næststørste teleselskab i Danmark målt på antal mobilkunder, i forbindelse med sit kvartalsregnskab.

Samlet har Telenor fået omtrent 5000 flere mobilkunder i løbet af perioden. Det bringer det samlede antal danske mobilkunder op om omkring 1,7 millioner.

Mens Telenor er næststørst i Danmark på antal mobilkunder, så er TDC størst. Teleselskabet 3 og Telia er henholdsvis tredje- og fjerdestørst.

- Vi leverer på vores nye strategi og vækster på alle centrale nøgletal i kvartalet, siger Lars Thomsen, administrerende direktør i Telenor Danmark.

- Vi ser vækst på både top- og bundlinje og byder samtidig 5000 nye mobilkunder velkommen, siger han i en pressemeddelelse.

Fremgangen på kundesiden har været med til at løfte Telenor Danmarks omsætning med fire procent til 948 millioner kroner i forhold til første kvartal sidste år.

Den højere omsætning har bidraget til et driftsoverskud på 264 millioner kroner. Det er en stigning på 14 procent sammenlignet med året før og det bedste resultat i otte år.

- Det bekræfter mig i, at vores strategi om kontinuerligt at skabe mere reel værdi for kunderne er den rette, mens vi samtidig eksekverer på ambitionen om fuld digitalisering af alle processer og automatisering af netværksdriften, siger Lars Thomsen.

Telenor Danmark er en del af Telenor-koncernen, som har aktiviteter i hele Norden og i Asien.

I Danmark har selskabet cirka 1100 medarbejdere og 40 butikker fordelt over hele landet.

/ritzau/