Både antallet af mobilkunder og omsætningen er vokset for Telenor Danmark sidste år, viser regnskab.

Danmarks næststørste teleselskab, Telenor, har sidste år lokket flere kunder til.

Med en fremgang på 1000 kunder på mobilsiden i fjerde kvartal har Telenor for hele 2020 formået at øge antallet af danske mobilkunder med 38.000.

Det oplyser Telenor Danmark i forbindelse med årsregnskabet fra den nordiske telekoncern.

Med sidste års kundefremgang har Telenor ved udgangen af 2020 haft omkring 1,7 millioner danske mobilkunder.

Det gør selskabet til det næststørste på det danske marked. Målt på antallet af mobilkunder er TDC størst, mens teleselskabet 3 og Telia er henholdsvis tredje- og fjerdestørst.

Også på flere af de finansielle resultater har 2020 budt på fremgang for Telenor Danmark. Mens omsætningen er steget syv procent til 3,8 milliarder kroner, så er driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, ebitda, vokset otte procent til én milliard kroner.

I pressemeddelelsen fortæller Lars Thomsen, administrerende direktør i Telenor Danmark, at han er meget tilfreds med resultaterne for sidste år. Det hænger især sammen med den måde, som coronaudbruddet har påvirket Telenors danske forretning på.

- Vores omsætning har i sagens natur været påvirket af covid-19 og af, at vi har måttet holde vores butikker lukket i store dele af året og haft lavere roamingtrafik.

- Men vi står på et solidt fundament, og jeg meget tilfreds med, at vi i 2020 formår at realisere vores ambition om at øge kundebasen, skabe højere loyalitet blandt vores kunder og øge indtjeningsgraden, siger Lars Thomsen.

Blandt andre ting har Telenor Danmark i 2020 påbegyndt udrulningen af 5G og taget hul på det, selskabet selv kalder en gennemgribende opgradering af hele mobilnetværket. Med det menes, at ældre mobilteknologi udfases til fordel for nyere og bedre 4G- og 5G-teknologier.

Ifølge Lars Thomsen vil samtlige af selskabets 4300 mobilmaster blive opgraderet over de næste par år. Det betyder, at kunderne kan se frem til at få bedre dækning i byerne og yderområderne.

- Telenor dækker i dag Indre København med 5G, og vi er i fuld gang med udrulningen i landets fire største byer og glæder os til at fortsætte 5G-udrulningen i 2021, så vores kunder får gavn af de nyeste mobilteknologier, siger Lars Thomsen.

