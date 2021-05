Et regulært internet-klenodie er blevet solgt - og det med et betydeligt tab.

Verizon har mandag solgt internettjenesterne Yahoo og AOL til kapitalfonden Apollo Global Management for 31 milliarder kroner. Det er omkring 25 milliarder mindre, end hvad man havde købt selskaberne for i henholdsvis 2015 og 2017.

Det skriver CNN.

Verizon kommer til at beholde ti procents anpart i firmaerne, og det, der tidligere hed Verizon Media Group, skifter navn til Yahoo.

Storheds fald er tydelig. Yahoo og AOL var nogle af de allerstørste successer, da internettet begyndte i 1990'erne, hvor det virkede til, at opgangen ingen ende ville have.

Verizons store plan var at blive en seriøs spiller, når det kommer til annonceindtægter på internettet. Derfor købte de i 2015 AOL og i 2017 Yahoo. Planen var at kæmpe mod Facebook, Google og Amazon om en del af kagen. De tre må dog siges rimelig overbevisende at have vundet kampen.

I pressemeddelelsen fra Verizon konstaterer de, at salget af Verizon Media Group, nu bare kaldet Yahoo, vil give selskabet evnen til 'agressivt at jagte vækstområder, samt være en fordel for medarbejdere, reklamepartnere, udgivere og de næsten 900 millioner månedlige brugere'.

Ifølge overblikstjenesten Alexa, som forresten er ejet af Amazon, er Yahoo stadig verdens 11. mest besøgte hjemmeside.