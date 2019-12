Svensk televirksomhed har ifølge amerikanske ministerium bestukket embedsmænd. Ericsson betaler skyhøj bøde.

Det svenske firma Ericsson indvilger i at betale en bøde på en milliard dollar - svarende til cirka 6,7 milliarder danske kroner - efter en række anklager om korruption, herunder bestikkelse af embedsmænd.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium fredag.

Lovbruddene er ifølge ministeriet begået over en række i år blandt andet Kina, Vietnam og Djibouti.

Den svenske virksomhed har indrømmet, at det har arbejdet sammen med andre om at bryde en føderal lov om blandt andet gennemsigtighed i regnskaber og bestikkelse af udenlandske embedsmænd.

Eksempelvis betalte Ericsson fra i hvert fald 2000-2016 for bestikkelse, forfalskede regnskabsbøger og optegnelser og indførte ikke en tilstrækkelig intern kontrol af regnskabet. Det oplyser justitsministeriet i en udtalelse.

Hos Ericsson erkender den administrerende direktør, Börje Ekholm, at tingene ikke er forløbet ordentligt.

- Forliget viser, at vi ikke altid har opfyldt vores standarder, når det kommer til at gøre forretninger på den rigtige måde, siger han i en udtalelse.

Det er ifølge de amerikanske myndigheder ikke Ericsson selv, der har betalt bestikkelse af embedsmænd. Det er sket gennem tredjeparter.

Televirksomheden har som følge af sagen gennemgået sit antikorruptionsprogram og taget de nødvendige skridt for at forbedre etikken og sikre, at reglerne overholdes.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB er omkring 50 personer blevet fyret som følge af sagen. Det skriver også, at myndighederne begyndte at undersøge Ericsson allerede i 2013.

I 2016 bragte Sveriges Radio en nyhed om, at televirksomheden i 1999 betalte blandt andet 2,5 millioner kroner til Costa Ricas daværende præsident, Miguel Angel Rodriguez, for at lande en stor kontrakt i landet.

Det var ventet, at Ericsson skulle betale en bøde. I det seneste kvartalsregnskab, som Ericsson præsenterede i september, fremgik det ifølge NTB, at virksomheden havde sat 12,7 milliarder kroner af i forbindelse med afslutningen af sagen.

/ritzau/Reuters