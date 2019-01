Peter Mægbæk, der var med til at stifte og sælge teleselskaberne Fullrate og Plenti, er på spil igen.

Han har to gange været med til at starte et teleselskab fra bunden, opbygge en stor kundebase og til sidst sælge til TDC.

Nu forsøger Peter Mægbæk for tredje gang at udfordre de etablerede spillere i branchen.

Han har sammen med to andre erfarne telefolk stiftet Fastspeed, som skal sælge bredbåndsforbindelser.

Peter Mægbæk mener, at de andre selskaber i branchen sælger for komplicerede pakkeløsninger, hvor man for eksempel har streamingtjenester inkluderet i abonnementet.

Fastspeed vil udelukkende sælge bredbånd, og han garanterer priser, der matcher de laveste på markedet.

- Konkurrencen i markedet er svækket. Den er ikke rigtig til stede, efter at der har været flere konsolideringer de seneste par år.

- Vi mener, at der er plads til en ny spiller, som agerer frit på forskellige net. Vi kan se, at priserne på det seneste er gået op, og vil sørge for, at de går ned igen, siger Peter Mægbæk.

Fastspeed vil leje sig ind på konkurrenternes net - i første omgang TDC's coax-net, hvilket vil sige, at bredbåndsforbindelsen bliver leveret via ens kabel-tv-stik.

Peter Mægbæk er bestyrelsesformand i selskabet, som han har stiftet sammen med Jens Raith, der gennem mange år arbejdede hos TDC og har været en del af direktionen hos Berlingske. Jens Raith er direktør for Fastspeed.

I ejerkredsen er også Morten Boe Andersen, der også har en baggrund i telebranchen og senest har været direktør for Sweetdeal, der sælger tilbud til blandt andet restauranter og ferierejser.

Der er samlet skudt et større tocifret millionbeløb i projektet.

Peter Mægbæk var med til at stifte bredbåndsselskabet Fullrate i 2005, som fire år senere blev opkøbt af TDC.

Senere var han med til at stable mobilselskabet Plenti på benene, der også endte med at blive slugt af TDC i 2017.

Peter Mægbæk understreger, at planen ikke er at skulle sælge Fastspeed.

- Strategien er at bygge et langsigtet teleselskab, som har et solidt fundament på det danske marked.

- Vi håber, at vi kan bygge en stor og stærk spiller, som om ti år er en af de største i Danmark og er det selskab, man går til, hvis man vil have et simpelt produkt til en god pris, siger han.

Planen er, at Fastspeed vil blive lanceret i løbet af foråret. Målet er i første omgang at få 20.000 kunder de første to år.

/ritzau/