Hvad ville du sige til at have en teknologi i din smartphone, der kan give dig besked, hvis du kommer i nærheden af en person med coronavirus?

Det lyder måske som noget fra en sci-fi-film, men det kan snart blive virkelighed. For teknologi-giganterne Apple og Google er gået sammen om at udvikle netop sådan en teknologi.

Teknologien er tiltænkt at skulle forhindre spredning af den frygtede virus ved at fortælle smartphone-brugere, at de bør gå i hjemmekarantæne, hvis de har været i kontakt med en smittet person, skriver Bloomberg.

Det usædvanlige samarbejde mellem de to konkurrenter blev offentliggjort fredag, hvor parterne fortalte, at de har planer om at bygge teknologien ind i deres eksisterende styresystemer Android og IOS over to faser.

I midten af maj måned vil de to selskaber gøre det muligt for Iphones og Android-telefoner at udveksle data via apps fra sundhedsmyndighederne, som vil være tilgængelige i de to styresystemers 'app-stores'.

Det vil betyde, at hvis en bruger er testet positiv for covid-19 og efterfølgende tilføjer den information til en app, så vil andre brugere der har været i nærheden indenfor de seneste dage blive informeret om den mulige kontakt.

Når første fase er gennemført vil der i de efterfølgende måneder blive arbejdet på at nå ud til flere brugere ved hjælp af telefonernes bluetooth, så man ikke behøver downloade en app først.

Brugerne er dog nødt til at tilmelde sig til tjenesten først, men med tre milliarder potentielle brugere, svarende til godt en tredjedel af verdens befolkning, kan det muligvis være en stor hjælp i kampen mod coronasmitten.

Skulle man nu sidde og være bekymret for, hvilke oplysninger der bliver delt imellem brugerne af de forskellige apps, så understreger Apple og Google, at de stadig vil bevare brugernes privatliv.

Man er som tidligere nævnt nødt til aktivt at tilmelde sig tjenesten, inden informationerne kan indsamles og deles. Derudover vil oplysninger og brugernes lokationer ikke blive indsamlet.

Informationer om, hvem man har været i kontakt med, og hvem der har båret rundt på smitten bliver heller ikke delt brugerne imellem, ligesom at hverken Apple eller Google har adgang til dem, oplyser selskaberne.

»Alle os på Google og Apple mener, at der aldrig har været et vigtigere tidspunkt for et samarbejde for at løse et af verdens mest presserende problemer,« sagde de to selskaber i en fælles meddelelse.