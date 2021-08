Nordea oplever lige nu tekniske problemer, skriver flere svenske nyhedsmedier.

Kunder i hele Norden oplever tilsyneladende, at deres bankkonti er forsvundet eller tømt for penge, når de tjekker bankens app. Andre kan slet og ret ikke logge ind på deres konto.

Det skriver blandt andet Aftonbladet og Expressen.

»Der står, at jeg har nul kroner på min pensionsopsparing,« siger en desperat kunde til Aftonbladet.

Danske kunder får lige nu en melding om »midlertidige forstyrrelser i Mobilbank«, når de forsøger at logge på.

Nordea Danmark bekræfter på Facebook, at der i øjeblikket er problemer med deres netbank.

Banken har skrevet følgende kommentar til en bruger, der på Facebook har skrevet, at vedkommende har problemer med netbank:

»Tak for din besked. Det er rigtigt, at vi lige nu oplever nogle midlertidige forstyrrelser i vores Netbank og Mobilbank. Vi arbejder benhårdt på at få dem løst. Indtil da, virker den »gamle« Netbank faktisk uden problemer og kan tilgås via nordea.dk.«

Bankens presseansvarlige Javier Lopez siger til Göteborgs-Posten, at problemerne berører internetbanken og Nordeas Mobilapp.

»Vi har problemer med at logge ind i alle nordiske lande. Det er ikke alle, som mødes af de tekniske problemer, visse kunder kan logge in, andre ikke,« siger han til avisen.

Der er indtil videre ingen tidshorisont for, hvornår problemerne er løst.