50 medarbejdere vil fremover få deres daglige gang i Aarhus, når tegnestuen Henning Larsen udvider geografisk.

Det er byens udvikling, som Henning Larsen-virksomheden mener, er interessant, og som de derfor gerne vil være en del af.

Og det bliver budt velkomment af arkitektmiljøet i Aarhus. Det skriver Jyllands-Posten.

»Når en tegnestue som Henning Larsen, der er internationalt kendt og har et velrenommeret brand, melder sig på banen og kommer til byen, så er det til stor gevinst for Aarhus og for en institution som os,« siger Torben Nielsen, rektor på Arkitektskolen i Aarhus, blandt andet.

Han har oplevet, at flere større arkitektvirksomheder tidligere er rykket ud af byen – og det ærgrer ham.

Derfor understreger han samtidig, at det er positivt for eleverne at få adgang til det praktiske miljø, men at tegnestuen også vil få glæde af at være tæt på det akademiske miljø på skolen.

Men det er ikke kun skolerne, der er positivt stillede over for tegnestuens udvidelse.

I Aarhus Kommune er man sikker på, at det er positivt for det faglige miljø, når virksomheder som Henning Larsen kommer til byen.

Det er en fusion med Rambøll, der gør, at medarbejderne per 1. september vil være at finde i Henning Larsens kontorer i Aarhus. Derfor vil tegnestuen også overtage både funktioner og medarbejdere fra ingeniørvirksomheden.