Med MTG's indhold vil TDC forsøge at stoppe kundeflugten ved også at eje det kunderne flygter til.

København. For små 15 milliarder kroner vil TDC bremse strømmen af kunder, der forlader selskabets tv-forretning. Kunderne fravælger det klassiske flow-tv og vil have deres programmer og underholdning fra nettets streamingplatforme.

Nu vil TDC, via købet af MTG Nordics, der blandt andet ejer Viaplay, Viasat og TV3, have det indhold og den platform, der opfylder de tv-trætte kunders behov.

- Vi får et bredere udbud af indhold, og vi får mere fleksibilitet. Vi kan lave løsninger for de kunder, der hellere vil tilgå tingene mobilt i stedet for at sidde hjemme foran skærmen.

- Men vi kommer til at have begge dele og bliver ved at udvikle vores tv-boks for de kunder, der foretrækker det, siger TDC's administrerende direktør, Pernille Erenbjerg.

Det TDC-ejede Yousee har været udfordret på det danske tv-marked de seneste år, og alene i 2017 tabte teleselskabet 80.000 tv-kunder.

- Vores problem er ikke, at forbrugerne ikke vil se videoindhold. Vores udfordring er at finde den rette platform til det, siger Pernille Erenbjerg.

Hun skal sammen med MTG Nordics direktør, Anders Jensen, stå i spidsen for det fælles selskab, som MTG kommer til at eje 28 procent af.

- Hvis man ser på, hvad der driver væksten i markedet, så er det streamingservices uden bindingsperioder.

- Det er meget, meget farligt at være et teleselskab, hvor man kun har én adgang. Det gælder om at have flere forskellige platforme for at få så bred en adgang som muligt, siger Anders Jensen.

TDC understreger, at opkøbet ikke skal ses som en krigserklæring til store streaminggiganter som Netflix og HBO, som de seneste år ellers har spist af TDC's forretning.

- Det er ikke en konkurrencesituation med Netflix. Vi er ude i en eksplosion i, hvor meget tid der bliver brugt på at se videoindhold.

- Netflix er en god partner for os, som er god at have på vores platform. Og heldigvis er det sådan, at når markedet vokser tocifret, så er der plads til både deres indhold og det unikke nordiske, som Viaplay står for, siger Pernille Erenbjerg.

/ritzau/