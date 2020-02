Henrik Clausen bliver ny administrerende direktør i teleselskabet TDC, oplyser virksomheden i en meddelelse.

56-årige Henrik Clausen har tidligere været topchef i Bang & Olufsen.

Den nye TDC-topchef afløser Mike Parton, der har været midlertidig administrerende direktør, siden Allison Kirkby forlod selskabet sidste år.

'Vi er meget glade for at kunne byde Henrik Clausen velkommen til TDC,' siger TDC's bestyrelsesformand, Bert Nordberg, i meddelelsen.

'Vi har fuld tillid til, at han er den rette til at sikre, at vi fortsætter fremgangen mod vores strategiske ambition om at skabe to førende og selvstændige digitale forretninger, som vil sikre, at Danmark forbliver et digitalt foregangsland.'

'På vegne af bestyrelsen vil jeg også gerne takke Mike Parton for at påtage sig rollen som midlertidig administrerende direktør de seneste måneder,' lyder det fra bestyrelsesformanden.

Henrik Clausen tiltræder sin nye stilling med virkning fra 17. februar.

/ritzau/