TDC taber kunder på tv, bredbånd og mobiltelefoni, mens koncernen har investeret en milliard i 5G og fibernet.

TDC taber terræn på stort set alle traditionelle fronter såsom mobiltelefoni, bredbånd og tv. Her har TDC igen tabt tusindvis af kunder.

Til gengæld har TDC brugt en milliard kroner på investeringer, der blandt andet skal skabe TDC's nye forretningsområder såsom 5G-internet og fibernet.

Det fremgår af selskabets regnskab for tredje kvartal.

Da TDC fik nye ejere sidste år, fik selskabet en ny strategi, der deler koncernens forretninger i to ben: Et med indhold til kunderne såsom tv- og mobiltelefoni og et med infrastruktur såsom 5G og fibernet.

I løbet af i år har TDC formaliseret den ændring og oprettet et selskab til hver af de to områder. Samtidig har selskabet haft gang i større udskiftninger i toppen af selskabet.

Indholdsdelen ligger i selskabet Nuuday, der blandt andet leverer tv og telefoni gennem YouSee, Fullrate og Telmore.

Her er det ikke kun kunderne, der har forladt TDC i tredje kvartal. Den hollandske direktør Jaap Postma er blevet erstattet af Michael Moyell Juul.

Han overtager en kundedel, hvor der i tredje kvartal er tabt 13.000 bredbåndskunder, 8000 mobiltelefonikunder og 19.000 tv-kunder.

Ifølge finansdirektør i TDC Lasse Pilgaard tager selskabet kundetabet af mobilkunder med ro.

- Vi tror meget på det højkvalitetsnetværk, som vi har bygget, og at kunderne er parat til at betale mere for et bedre netværk, fordi det er blevet så vigtig en del af ens hverdag.

- Derfor fokuserer vi mere på værdi end på antallet af kunder, siger han.

Hen peger på, at selv om TDC har fået færre mobilkunder, lykkes selskabet med at få dem til at betale for mere. Derfor tjener TDC flere penge på området end tidligere.

Også koncernens topchef, skotske Allison Kirkby, har fundet nyt job. Hendes permanente erstatning er endnu ikke fundet.

Den del af TDC, der står for infrastruktur, har i tredje kvartal fået fibernet ud til 15.000 nye adresser.

Trods kundeflugten, udgifterne til at udvide infrastrukturen og udskiftningerne i toppen har TDC stadig et overskud på den daglige drift på omkring 1,7 milliarder kroner for tredje kvartal.

Det er marginalt mindre end samme kvartal sidste år.

Det er dog hentet ud af en omsætning, der skrumper i takt med antallet af kunder.

/ritzau/