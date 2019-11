Som et led i TDC's rebranding sker der et navneskifte for den del af koncernen, der står for netværk og digital infrastruktur.

Det nye navn blev præsenteret internet fredag, da der blev holdt lanceringer i Aarhus og København. Og hvad er det nye navn så?

TDC NET. Det skriver Dansk Markedsføring.

Mere end 3000 navne var oppe at vende, før man kom frem til, at netop TDC NET var det rette valg. Før hed det TDC NetCo.

Navneskiftet sker efter, at TDC Group i juni gennemførte en opdeling af virksomheden i to uafhængige juridiske enheder :

Infrastrukturenheden TDC NET og den digitale serviceenhed Nuuday, som Yousee, Telmore og Fullrate hører under.

Ændringen sker således som en del af it- og telekoncernens planlagte rebranding.

Og den kommer også til at kunne ses helt fysisk.

Logoet ændrer sig nemlig en smule, fortæller Mikkel Lind, som har titlen 'Vice President, Head of Marketing, Communications & Online' hos TDC NET:

»De fleste danskere kender den blå rumbe, som har været en del af vores visuelle identitet i mange år. Den bringer vi frem som vores ikon i det nye brand, hvilket giver os en masse frihed i det kreative og vil hjælpe os til at bygge videre på vores identitet.«

Foruden det nye navn og logo kommer der også et nyt slagord:

'Vi forbinder Danmark. Til gavn for alle.'