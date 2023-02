Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Senest ved udgangen af dette årti er det slut.

Så vil TDC Net lukke det danske kobbernetværk i Danmark, der forbinder millioner af danske husstande – og tidligere har været livsnerven for fastnettelefoni.

Det slår Michel Jumeau fast over for Børsen i sit første interview efter at være tiltrådt som direktør for den danske telegigant.

Kobbernetværket og telefonstikkene bruges i forhold til de seneste tal fra slut-2020 stadig af 632.000 kunder som adgangsport til bredbåndsinternetforbindelse, især i udkantsområder.

I fremtiden skal højhastighedsforbindelser være løsningen.

For de danskere, der stadig har fastnetforbindelse til deres telefon, vil det være endegyldigt slut.

»Intet er hugget i sten. Vi skal først i gang med at drøfte med interessenter. Men når du ser på, hvad der sker andre steder, så synes jeg, at det virker fornuftigt, at det er lukket ned inden udgangen af årtiet. Det er en vigtig prioritet at få lukket ned for vores gamle teknologi,« siger Michel Jumeau.

Nedlukningen af kobbernetværk er i fuld gang i Europa. Eksempelvis blev den sidste linje kappet i Norge lige før jul, og i flere andre lande er man også langt fremme i planerne.

Teleanalytiker Torben Rune kalder derfor en 'no-brainer', at TDC Net nu også vil lukke ned i Danmark. Han mener endda, at teleselskabet er alt for sent på den, hvis de venter til omkring 2030 med at gøre det.

I stedet spår han, at udmeldingen fra Michel Jumeau kan være et røgslør over for konkurrenterne, og at kobbernetværket kan være væk allerede om et par år.