Danske TDC afhænder norske selskaber til konkurrenten Telia for 21 milliarder norske kroner.

København. TDC Group afhænder selskabets norske forretninger, TDC Norge og selskabet Get, til den svenske telekoncern Telia Company.

Det oplyser TDC Group i en pressemeddelelse. Handlen har en værdi af 21 milliarder norske kroner.

- Get og TDC Norge er gode og veldrevne forretninger, men det står klart, at vi ikke har behov for at eje disse forretningsenheder for at lykkes med det, der reelt set er en dansk fokuseret ambition, siger koncernchef Pernille Erenbjerg, TDC Group.

Aftalen betyder, at Telia Company overtager godt 900 medarbejdere og mere end en million kunder.

De to norske selskaber, der afhændes, har tilsammen 870 ansatte.

Get har 428.000 norske tv-kunder og 372.000 bredbåndskunder og er den næststørste udbyder af tv- og bredbåndstjenester til norske hjem.

TDC's norske aktiviteter landede sidste år et driftsresultat på 1,39 milliarder kroner.

Salget af den norske forretning forudsætter en godkendelse fra de norske konkurrencemyndigheder. Forventningen er, at det vil ske i løbet af andet halvår 2018.

TDC blev tidligere på året overtaget af pensionskasserne PFA, PKA og ATP samt den australske kapitalfond MacQuarie.

Planen er at investere i TDC's fysiske netværk, der leverer internet og telefoni i Danmark.

/ritzau/