I første kvartal solgte TDC for knap fire milliarder kroner. Det er lidt mindre end samme kvartal i 2020.

TDC formåede at holde nogenlunde fast i salget i årets første tre måneder, selv om efterspørgslen efter traditionelle produkter som fastnettelefoni fortsatte med at falde.

I kvartalet endte omsætningen på knap fire milliarder kroner, skriver selskabet i en pressemeddelelse. Det er på niveau med de foregående tre måneder og 3,5 procent mindre samme periode sidste år.

TDC er Danmarks største selskab på tv, bredbånd, mobiltelefoni og fastnet og står bag YouSee, Telmore, Fullrate og Hiper.

I kvartalet sås en god fremdrift i nye produkttiltag som YouTV og Eesy, der har været med til at stabilisere salget, ligesom der sås en stabilisering i salget af hovedprodukter.

Finansdirektør Lasse Pilgaard erklærer sig tilfreds med det, TDC, der er den største telekoncern i Danmark, har leveret.

- Vores toplinje altså den kommercielle udvikling er ret stabil. På årsbasis er den faldet, men sammenlignes der med sidste kvartal, er udviklingen ret flad, siger han.

Han glæder sig samtidig over, at det er lykkedes at reducere omkostningerne, og driftsudgifterne er faldet med 11,5 procent. Driftsresultatet (Ebitda) var dog alligevel stort set på linje med sidste år.

Driftsresultatet er kort sagt de penge, der er tilbage fra salget i en virksomhed, når udgifterne til varer, administration, løn og ned- og afskrivninger er trukket fra.

Udviklingen hænger sammen med, at antallet af kunder faldt sidste år. I første kvartal har TDC dog ifølge Lasse Pilgaard haft en stort set flad udvikling i antallet af kunder.

- Der har samlet ikke være afgang blandt bredbåndskunderne, og på mobilsiden har vi 6000 flere kunder. Tv-kunderne falder, men hele markedet falder i samme grad, siger han.

TDC har mistet 18.000 tv-kunder og har nu lige over en million tilbage.

Han fortæller, at TDC har vundet en del kunder i bredbåndsmarkedet for højhastighed. Det kompenserer for de kunder, der er tabt på markedet for lavhastighed.

- Det samme ses på tv-siden, hvor vi er lykkedes godt med bland selv-produkterne og YouTV, som kompenserer lidt for, at vi taber lidt af det gamle, lyder det fra finansdirektøren.

/ritzau/