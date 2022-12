Lyt til artiklen

11 milliarder kroner.

Det er det beløb TDC – som blandt andet ejer YouSee – skal tilbagebetale. Og udløbsdatoen for milliardlånet nærmer sig med hastige skridt.

For lånet udløber til sommer, og TDC har svært ved at få refinansieret lånet, fordi renterne i mellemtiden er steget voldsomt. Det skriver Berlingske Business.

Derfor må ejerne nu selv kaste penge i, erfarer mediet, og det er »altid et krisetegn, når ejerne skal komme med penge,« fortæller Robert Spliid, der er ekstern lektor ved Copenhagen Business School og ekspert i kapitalfonde til mediet.

»De betaler kun det ind, som de som udgangspunkt ved er nok til, at investeringen kan blive hentet hjem. Skal man have kapital ind senere i forløbet, er det et udtryk for, at det ikke går som planlagt i virksomheden. Det er der ingen tvivl om,« siger han.

Det er TDC's ejere, de tre danske pensionskasser ATP, PFA og PKA og den australske kapitalfond Macquarie – der skal skyde ny egenkapital i koncernen.

Oplysningen lå ifølge Berlingske Business kortvarigt på hjemmesiden. For rapporten er nu blevet fjernet.

Ingen af ejerne har ønsket at udtale sig til Berlingske Business.