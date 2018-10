Skotten Allison Kirkby skal til december være ny topchef i TDC Group. Hun afløser Pernille Erenbjerg.

København. TDC har udnævnt sin nye administrerende direktør. Det er Allison Kirkby, der fremadrettet skal stå i spidsen for teleselskabet.

Hun tiltræder sit nye job til december. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Kirkby kommer dermed til at afløse Pernille Erenbjerg, der meddelte sin tilbagetrædelse, da TDC i maj blev opkøbt af DK Telekommunikation, der dækker over pensionsselskaberne PFA, PKA, ATP og kapitalfonden MacQuarie.

Kirkby er født i 1967 i Skotland. Hun kommer fra en stilling som administrerende direktør i det svenske teleselskab Tele2.

- På vegne af bestyrelsen er jeg meget glad for at meddele, at vi har udpeget Allison Kirkby som ny administrerende direktør for TDC Group, siger TDC's bestyrelsesformand, Bert Nordberg, i meddelelsen.

- Med hendes erfaring fra industrien og hendes visionære lederskab er der ingen bedre person til at lede TDC Group end Allison.

Kirkby har været ansat i Tele2 siden 2014, hvor hun blev finansdirektør. I 2015 blev hun selskabets administrerende direktør.

Pernille Erenbjerg har siden 2011 været medlem af direktionen i TDC. Først som koncernfinansdirektør, siden som viceadministrerende direktør.

I august 2015 overtog hun så posten som administrerende direktør efter Carsten Dilling.

/ritzau/