Banken Macquarie, der er medejer af TDC, fortryder sin involvering i sag om svindel med udbytteskat i Europa.

Undskyld. Vi fortryder. Det skal ikke igen.

Sådan lyder det fra den australske investeringsbank Macquarie, der har været involveret i sagen om udbytteskat, hvor statskasser i Europa angiveligt er blevet snydt for 410 milliarder kroner.

Det skriver Berlingske, der har interviewet bankens europæiske chef, Paul Plewman, per mail.

- Vi fortryder vores tidligere involvering i sagerne om aktieudbytte, og vi har som konsekvens taget en række skridt for at sikre, at Macquarie ikke længere medvirker i den type aktiviteter, skriver Paul Plewman til Berlingske.

Macquarie har ifølge Berlingske tjent et trecifret millionbeløb på at låne penge til fonde, der har fået skatterefusioner fra udbytter på aktier, som de ikke var berettigede til.

Banken er ikke dømt for at have overtrådt lovgivningen. Myndigheder i flere lande er ved at undersøge forskellige sager, men efterforskningen er ikke afsluttet.

Den danske statskasse har mistet 12,7 milliarder kroner i sagen. Endnu hårdere ramt er lande som Tyskland, Frankrig og Italien.

Macquarie skriver til Berlingske, at banken ikke har været involveret i de tab, som den danske statskasse har haft.

Macquarie er i Danmark kendt som medejer af TDC. Den investerer også i havvindmølleprojekter sammen med Ørsted.

Banken var desuden medejer af Københavns Lufthavn frem til 2017.

Paul Plewman afviser, at Macquaries bodsgang skal ses i lyset af, at sagen kan have svækket bankens muligheder for fremover at investere sammen med danske selskaber.

Han beklager, at selskabets danske partnere indirekte er blevet hvirvlet ind i sagen på grund af Macquarie.

/ritzau/