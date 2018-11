Banken Macquarie, der er medejer af TDC, arbejdede sammen med mistænkt i sag om snyd med udbytteskat.

Da den svindelmistænkte Sanjay Shah i starten af 2012 spekulerede i en særlig fidus med udbytteskat, var det med den australske bank Macquarie som nær samarbejdspartner.

Det bekræfter banken over for erhvervsmediet Finans.

Macquarie, der sidste år blev medejer af TDC, har på det seneste været i vælten for at have været med til at tømme europæiske statskasser. I den sag anslås 410 milliarder kroner at være havnet i de forkerte lommer.

I Danmark har et netværk af udenlandske finansfolk fået udbetalt mindst 12,7 milliarder kroner. Det var gennem metoder, som skattevæsnet har betegnet som decideret svindel.

Den hovedmistænkte i den sag er den britiske finansmand Sanjay Shah. Han har ikke tidligere været sat i forbindelse med Macquarie.

Banken forsvarer sig med, at den blot var en blandt mange, og at der for få år siden var et andet syn på den form for aktiehandler.

- Som vi allerede har offentliggjort i en udtalelse, var Macquarie en ud af mere 100 finansielle institutioner involveret i det marked, siger kommunikationschef Paul Marriott til Finans.

De tre danske pensionskasser ATP, PFA og PKA, der købte TDC sammen med Macquarie, har bedt om en redegørelse fra den australske bank.

Da den store sag om svindel med udbytteskat kom frem i lyset i oktober, sendte Macquarie et brev med en redegørelse til pensionskasserne, hvor den fortalte, at fidusen med udbytteskat stoppede i 2011.

Der stod ikke, at banken hjalp forretningsmanden Sanjay Shah med en lignende fidus i 2012.

Ingen af de tre pensionskasser ønsker at lave nye investeringer med Macquarie, før at de har fået tilfredsstillende svar fra banken.

/ritzau/