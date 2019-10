Efter mindre end et år som topchef for TDC skifter Allison Kirkby til Telia i Sverige.

Topchef for TDC Allison Kirkby skifter til en stilling som direktør for svenske Telia efter mindre end et år på posten.

Det sker med øjeblikkelig virkning, skriver TDC Group i en pressemeddelelse.

Allison Kirkby tiltrådte som direktør for TDC i december 2018.

Mike Parton, der indtil nu har været næstformand for TDC, vil fungere som direktør, indtil en ny er fundet.

Kirkby er født i 1967. Hun kom til TDC fra en stilling som administrerende direktør i det svenske teleselskab Tele2.

Skotten har også været ansat i en direktørstilling hos Virgin Media samt Procter & Gamble, der står bag kendte mærker som Ariel, Gillette, Pampers og Tampax.

/ritzau/