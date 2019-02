Natten til lørdag steg vandstanden i Vejles å-system så markant, at det blandt andet gik ud over TDC's central.

Lørdag morgen stod der cirka seks centimeter vand omkring ledninger og maskiner ved centralen, og det betyder, at knap 3000 TDC-kunder står uden internet og/eller netværk på telefonen.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

»Lige nu er man i gang med at suge vandet op. Det varer formentlig indtil sidst på eftermiddagen. Derefter skal teknikerne ind og vurdere skadernes omfang,« fortæller en medarbejder ved pressetjenesten hos TDC til Vejle Amts Folkeblad.

TDC meddeler, at det er både bredbånds- og mobilkunder, der er ramt af nedbruddet.

Mere konkret betyder det, at bredbåndskunderne ikke vil have noget internet, mens mobilkunderne vil opleve, at mobilen hopper over på et andet netværk.

Desuden vil nedbruddet også muligvis kunne påvirke enkelte butikkers dankortsystemer.

TDC kan ikke sige, hvornår det forventes, at centralen igen kører, men de forsikrer Velje Amts Folkeblad om, at der arbejdes på højtryk.