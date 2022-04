Taxabranchen er hårdt ramt af de stigende brændstofpriser, som den russiske invasion af Ukraine har udløst.

»Pr. bil koster det omkring 2.800-3.000 kroner ekstra for mig om måneden lige nu,« siger vognmanden Ramy Foaad Marrogi.

Over for Finans.dk fortæller han, at det svarer til en stigning på 30 procent i de sædvanlige udgifter.

Det er således den enkelte vognmand, der selv betaler for benzin, og dermed betyder øgede priser en tilsvarende nedgang i indtægter.

Ifølge mediet er mange vognmænd nu så presset, at mange overvejer, om det overhovedet kan betale sig at køre deres forretning videre.

Ikke mindst fordi de nuværende udfordringer kommer oven på flere år med lige så massive udfordringer på grund af corona. Her har især den langvarige nedlukninger af nattelivet været hård ved taxabrachen.

Og så er der også den faktor, at taxabranchen ikke bare uden videre kan hæve prisen for en tur løbende og dermed tilpasse sig brændstofpriserne.

Lovgivningen siger nemlig, at man som kunde skal kunne se prisen for en tur et skilt uden på en taxa.

Og det er besværligt og dyrt at efterleve, hvis brændstofpriserne er i konstant udvikling.

Eksempelvis har landets største taxaselskab, DanTaxi, omkring 1.800 biler, og det koster 500.000-700.000 kroner at skifte skiltningen ud på dem alle. Hver gang.

Fra politisk side er der ingen hjælp at hentes hos transportminister Trine Bramsen (S).