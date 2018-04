Godt nyt fra USA sender dansk aktie mod skyerne.

Salgstal fra det amerikanske medicinselskab Johnson & Johnson har fået Genmab-aktien til at stige betydeligt.

Johnson & Johnson sælger Genmab-produktet Darzalex, der er et middel mod kræft, og det er disse tal, der har skudt den danske aktie i vejret.

I alt er Genmab blevet seks milliarder kroner mere værd, eller hvad der svarer til otte procent.

Det skriver Finans.

Tirsdag offentliggjorde Johnson & Johnson slagstallene for Darzalex, og de viser, at salget for produktet er steget med 69 procent i forhold til sidste år. Det betyder, at Johnson & Johnsons omsætning af Darzalex nu i alt udgør 2,6 milliarder kroner i årets første kvartal.

Over hele 2018 forventer Johnson & Johnson at omsætte for mellem 12 og 14 milliarder kroner af det danske middel.

Hvis man skal tro analytikertal fra Ritzau Finans, så er salgstallene for Genmab-produktet højere end forventet. Forventningen var nemlig, at omsætning skulle ligge omkring 2,4 milliarder for kvartalet, det er altså 200 millioner mindre, end hvad det blev til.

»Samlet set bør første kvartal øge tilliden til estimaterne for 2018 og til Genmabs ledelsesforventninger, hvilket retfærdiggør en kursstigning,« lyder det fra analytikeren Peter Welford fra investeringsbanken Jefferies ifølge Ritzau Finans.