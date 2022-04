Jysk-koncernen sender en planlagt investering på 1,5 milliarder kroner til hjørne.

Det skyldes høj inflation og krigen i Ukraine, skriver Finans.dk.

Planen var ellers, at den danske detailkæmpe i løbet af foråret ville begynde byggeriet af et ny logistikcenter i den hollandske by Lelystad, som skulle indvies i 2024.

Fredag orienterede koncernchef Jan Bøgh medarbejderne om, at byggeriet indtil videre er sat på pause.

»Omkring det nye, permanente distributionscenter i Lelystad kan vi se, at omkostningerne bliver betydeligt højere end planlagt, hvis vi fortsætter lige nu. Derudover ville vi stå over for en del usikkerhed omkring råvarer og priser, og derfor har vi truffet beslutningen om at udsætte,« skriver den administrerende direktør i orienteringen.

Jan Bøgh understreger i orienteringen til koncernen, at der ikke er tale om, at planerne droppes.

Det hollandske logistikcenter bliver nummer ti af slagsen, men det er altså lige nu uklart, hvornår planerne bliver ført ud i livet.

I forvejen har Jysk ni centre rundt omkring i Europa. Herfra sendes varer til kædens over 3.000 butikker i 50 lande.

Jysk besluttede i denne uge at trække sig permanent ud af Rusland, og krigen har også haft konsekvenser for butikkerne i Ukraine.

Koncernen har lukket 13 butikker og opsagt 200 ansatte i Rusland som følge af invasionen.