Ifølge en ny analyse vil coronakrisen ramme de ufaglærte job hårdt, som det også skete under finanskrisen.

De ufaglærte var ikke kun blandt de første til at oplevede fyringer som følge af coronanedlukningen.

Gruppen er også blevet ramt hårdere af fyringer sammenlignet med andre, og de ufaglærte vil have sværere ved at finde et job igen efter den økonomiske krise.

Sådan lyder forudsigelserne i en ny rapport fra den økonomisk-politiske tænketank Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

Ifølge rapporten vil coronakrisen sætte fart på en strukturudvikling på det danske arbejdsmarked, hvor der bliver færre ufaglærte job.

Det er den sammen udvikling, som skete ved finanskrisen.

Den samlede beskæftigelse i dag ligger en 250.000 personer højere end i 1990, mens antallet af ufaglærte job er faldet med 400.000 i samme periode.

Inden krisen forventede AE 125.000 færre ufaglærte job i 2025. Men ifølge analysen kan krisen være med til at fremskynde udviklingen.

- Finanskrisen satte turbo på udviklingen, og vi forventer, at det vil ske igen nu. De ufaglærte er typisk løsere ansat og har de korteste opsigelsesvarsler.

- Det gør, at de ofte fyres først, og i en krise vil virksomhederne lede efter steder at effektivisere. Det betyder færre ufaglærte job, siger senioranalytiker Emilie Agner Damm til Finans.

Ved coronakrisen står 3Fs a-kasse for 21,2 procent af alle nytilmeldte ledige siden den 9. marts.

3F-formand Per Christensen er enig i AE's prognose for de ufaglærtes jobmuligheder.

- Mange virksomheder overvejer i denne tid, hvordan de kan effektivisere sig ud af krisen, så det kan ikke gå hurtigt nok med at få løftet ufaglærte til faglært niveau.

- Mine medlemmer kan sagtens komme til at stå i den situation efter krisen, at der ikke mangler hænder, men hoveder, siger Per Christensen til Jyllands-Posten.

/ritzau/