Trods højere salg er overskuddet faldet hos Flügger. Tabt retssag og udgifter til sparerunde trækker ned.

Selv om der blev solgt lidt mere maling det seneste år, måtte malerkoncernen Flügger se overskuddet falde en anelse.

En tabt retssag og udgifter til en sparerunde har kostet 25 millioner kroner og trækker resultatet ned. Det viser selskabets årsregnskab, der er offentliggjort onsdag.

Flügger har de seneste år ligget i åben strid med it-firmaet Datacon. Det leverede i 2014 et nyt it-system til Flügger, som efterfølgende voldte problemer.

De to selskaber har været uenige om, hvem der havde ansvaret for problemerne.

Flügger ville have erstatning, mens Datacon mente at have penge til gode for at levere systemet. I maj blev Flügger dømt til at betale samlet 8,3 millioner kroner til Datacon.

Ud over retssagen har Flügger i løbet af året haft udgifter på 15 millioner kroner til at sætte et spareprogram i søen. Pengene er gået til at opsige ansatte, lukke butikker og til konsulenter.

Samlet ender Flüggers overskud på 32,2 millioner kroner for regnskabsåret 2018/2019. Det er et fald fra 33,5 millioner kroner året før.

Samlet solgte Flügger for 1,82 milliarder kroner. Det en vækst på tre procent fra året før.

Direktør Jimmie Mortensen konstaterer, at det seneste år har budt på både fremdrift og bump på vejen.

- Regnskabsåret 2018/19 har været udfordrende på flere fronter, men har samtidig budt på fremgang inden for en række strategiske initiativer, og vi ser pæne resultater specielt i fjerde kvartal.

- Vi begynder desuden at se effekten af effektiviseringsprogrammet, som vi lancerede i efteråret 2018, hvor formålet er at nedbringe variable og faste omkostninger, siger han i en kommentar til regnskabet.

Flügger har 158 forretninger i Danmark. Der er sammenlagt 500 i Danmark, Sverige, Norge, Polen, Island og Kina.

I løbet af det seneste år er der blevet lukket omkring fem procent af butikkerne.

/ritzau/