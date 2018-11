TDC håber, at nyt med abonnement med bland-selv-kanaler kan bremse kundernes opsigelser af abonnementerne.

TDC fortsætter med at miste tv-kunder, og det har været billedet de seneste år, hvor konkurrence fra streamingtjenester som Netflix og HBO har gjort ondt.

Yousee, som TDC ejer, har i løbet af de seneste tre måneder mistet 12.000 tv-kunder.

Gennem hele 2018 har 61.000 sagt abonnementet op, viser TDC's regnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.

Hos TDC hæfter finansdirektør Stig Pastwa sig ved, at færre kunder end tidligere forlader biksen, men han erkender, at det er en udvikling, der er svær at vende.

- Vores forventning er, at vi kan bremse den her udvikling og på sigt skabe vækst.

- Men lige nu og her er vi realistiske, og her er målet at bremse kundetabet, siger Stig Pastwa.

En forholdsvis ny tv-pakke, hvor kunderne selv kan blande tv-kanaler og streamingtjenester som HBO Nordic og Viaplay, er ifølge Stig Pastwa et middel til at nå det mål.

Derudover nævner han en ny tv-kanal, kaldet Xee, som Yousee lancerer i januar i samarbejde med den amerikanske tv-koncern Fox. Målgruppen er seere mellem 25 og 35 år.

I årets første ni måneder har TDC haft en omsætning på tre milliarder kroner fra tv-kunderne, hvilket er et fald på små fire procent over det seneste år.

Finansdirektør Stig Pastwa vil ikke spå om, hvornår kunderne stopper med at sive fra selskabet.

- Allerede nu går det bedre, og jeg vil forvente, at vi i løbet af 2019 kan se yderligere bedring.

- Men det er svært at spå om. Der sker mange andre ting på markedet, og verden står ikke stille omkring os, men vi forventer løbende bedring, siger Stig Pastwa.

TDC har samlet set 1,26 millioner tv-kunder. For to år siden var det tal på 1,39 millioner kunder.

/ritzau/