2020 blev på alle måder et rekordår for T. Hansen.

»Vores forretningsmodel er blevet justeret, så alle tandhjul i motorrummet nu griber fat i hinanden, hvilket giver vækst og rentabilitet over hele linjen,« siger milliardæren Bent Jensen, der både er direktør og grundlægger.

Den kendte kæde, der handler med tohjulede køretøjer som scootere og cykler samt tilbehør til alle mulige former for køretøjer – biler, knallerter, scootere, cykler – har netop fremlagt regnskabet for det forgangne år, og her er tallene større end nogensinde.

Omsætningen nåede op på lige knap 1,5 milliarder kroner, mens overskuddet nåede 161 millioner – sidstnævnte er mere end en tredobling i forhold til året inden.

Koncernen bag, T. Hansen Gruppen, kalder det selv for »et historisk år«.

Ikke mindst er investeringen i Norge, der blev foretaget i 2017, begyndt at give udbytte. Her er omsætning steget med hele 82 procent fra 2019 til 2020, og her skal der i de kommende år åbnes endnu flere butikker.

Samtidig lover Bent Jensen i en pressemeddelelse, at man nu »har sigtekornet rettet mod at indtage endnu et udenlandsk marked i den nærmeste fremtid.«

Og hos direktøren for det hele er der forventning om yderligere fremgang i de kommende år.

»Jeg sagde sidste år, da vi fremlagde regnskab, at 2020 ville blive et rekordår. Den positive rejse fortsætteri 2021, og derfor forventer jeg også, at 2021 vil være et rekordår,« siger Bent Jensen.

T. Hansen, der har hovedkontor i Middelfart, har med den store vækst for første gang valgt at etablere en professionel bestyrelse.