Bent Jensen hart tænkt sig at blive ved. Og ved.

»Jeg synes, at det er så sjovt, at jeg ikke har planer om at stoppe foreløbigt,« siger han.

Og det er forståeligt, når man ser på det seneste regnskab for hans stadig voksende T. Hansen-virksomhed, der ifølge Finans.dk har sat nye rekorder i seneste regnskaber.

I 2021 fik overskuddet endnu et nøk op og endte på 182 millioner kroner, hvilket var hele 50 millioner kroner mere end året før.

Også omsætningen nåede nye højder med 1,862 milliarder kroner.

Det begyndte med reservedele til knallerter for mere end 30 år siden, men i dag består varesortimentet hos T. Hansen som bekendt af meget, meget, meget mere – som ekstraudstyr til biler, scootere, cykler, campingudstyr og fyrværkeri.

Samtidig sælger virksomheden reservedele til bilforhandlere og autoværksteder i Danmark.

Bent Jensen, der selv er blevet milliardær og anslås til at have en formue på 2,6 milliarder kroner, fremhæver det aspekt, som en del af hemmeligheden bag den store succes:

At man har formået at sælge til både private og professionelle. Ikke mindst sidstnævnte har været i stor vækst i året, der gik og står for den største del af overskuddet.

T. Hansen Gruppen har allerede etableret sig i Norge, og nu er Sverige udpeget som næste marked.