Optikerkæden Synoptik har fået en stor bøde.

Det skyldes, at Synoptik har vildledt sine kunder.

I reklamebreve lokkede Synoptik i 2017 med halv pris på alle glas – men det fremgik ikke tydeligt nok, at kunderne skulle købe et brillestil for at få rabatten på glassene, skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Forbrugerombudsmanden meldte derfor i 2018 optikerkæden Synoptik til politiet for vildledende markedsføring efter at have fået en klage fra en kvindelig Synoptik-kunde.

Nu har Synoptik accepteret at betale en stor bøde for vildledende markedsføring.

300.000 kr. lyder bøden på.

Kvinden, som klagede til Forbrugerombudsmanden, fandt først ud af, at hun skulle købe et brillestel til fuld pris for at få rabatten på glassene, da hun stod i Synoptik-butikken.

I reklamebrevet stod der '50 % på alle glas' med hvid skrift i en stor rød boks. Lodret langs højre side af den røde boks stod med væsentlig mindre skrift: 'Gælder til 30.12.17 for alle glas ved køb af stel'.

Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at de danskere, der modtog reklamebrevet, nemt kunne overse vilkåret om køb af et brillestel til fuld pris.

»Forbrugere skal klart og tydeligt kunne se og forstå, hvad det er, de bliver tilbudt i en reklame. Hvis reklamen fremstår som et bedre tilbud, end det reelt er, vil det være vildledende markedsføring,« siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.