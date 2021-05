Sygeplejerskerne skal sammen med regionerne og kommunerne vurdere et mæglingsforslag. Resultat kommer i juni.

En del af landets sygeplejersker risikerer alligevel ikke at strejke fra på fredag.

Det skyldes, at forligsformand Lise-Lotte Nilas har fremsat et mæglingsforslag, der automatisk udskyder sygeplejerskernes varslede strejke.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra Forligsinstitutionen.

Strejkevarslet blev indgivet for nogle uger siden af Dansk Sygeplejeråd (DSR), der repræsenterer en stor del af landets sygeplejersker.

Årsagen til varslet var, at et lille flertal af DSR's medlemmer tidligere havde stemt nej til den nye overenskomstaftale. Der var særligt stor utilfredshed med lønnen, som sygeplejerskerne ikke var tilfredse med.

For at forsøge at lande en aftale og undgå en strejke har DSR den seneste tid forhandlet med regionerne og kommunerne i Forligsinstitutionen.

Det har dog endnu ikke kastet nogen aftale af sig.

Nu er forligsmanden så kommet med et mæglingsforslag. Det omfatter både en fornyelse af overenskomster og aftaler indgået mellem DSR og regionerne samt kommunerne.

Mæglingsforslaget skal nu sendes til afstemning hos parterne.

Resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort mandag 14. juni kort efter klokken 12.

/ritzau/