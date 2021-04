Utilfredshed med løn i ny overenskomstaftale får Dansk Sygeplejeråd til at varsle strejke.

Dansk Sygeplejeråd (DSR), der repræsenterer en stor del af sygeplejerskerne, har torsdag indgivet strejkevarsel til arbejdsgiverne.

Det oplyser sygeplejerådet på sin hjemmeside.

Strejkevarslet kommer, efter at et lille flertal af DSRs medlemmer tidligere har stemt nej til den nye overenskomstaftale.

Utilfredsheden har især at gøre med lønnen, som ifølge sygeplejerskerne er for lav.

DSR har i underkanten af 80.000 medlemmer. Sygeplejerådet har besluttet at varsle strejke for ti procent af medlemmerne ansat i kommuner og regioner.

Konsekvensen af varslet er, at sygeplejersker fra natten mellem torsdag 20. maj og fredag 21. maj vil kunne påbegynde den varslede strejke.

DSR understreger, at man ikke på forhånd vil udelukke et forhandlingsresultat med arbejdsgiverne.

Tværtimod er der håb om, at arbejdsgiverne vil komme til forhandlingsbordet, og at en konflikt kan afværges. Det fortæller Grete Christensen, der er formand for DSR.

»Vi repræsenterer sygeplejerskerne, som samtidig er arbejdsgivernes medarbejdere.«

»Jeg er sikker på, at vi har en fælles interesse i at finde en løsning – af hensyn til at kunne fastholde sygeplejerskerne og naturligvis til gavn for det samlede sundhedsvæsen,« siger Grete Christensen.

/ritzau/