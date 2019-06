Der er stor bitterhed at spore hos flere ansatte på plastvirksomheden Sky-Light. Efter de i årevis er blevet udsat for giftige kemikalier, føler de ikke, at arbejdsgiveren har taget deres helbred alvorligt. Det skriver Fagbladet 3F.

Det gælder blandt andre 65-årige Jørgen Henry Hansen. Han er én af mindst syv på den vestjyske fabrik, som er blevet syge af arbejdet med den skadelige kemi PMDA.

Stoffet bliver brugt til at fremstille folie og emballager til fødevareindustrien. Selvom det er meget farligt, gjorde virksomheden ikke noget for at beskytte de ansatte.

- Det værste er, at jeg skal have den skide medicin nu. Jeg har levet et helt liv uden. Pludselig skal jeg dagligt tage astmamedicin, fordi der er nogle, der ikke har passet deres arbejde, siger Jørgen Henry Hansen.

Han har fået anerkendt sin sygdom som arbejdsskade og er tilkendt indtil videre 10 procent varigt mén.

Fagbladet 3F har talt med i alt otte ansatte på fabrikken. De fortæller samstemmende, at ledelsen ikke har oplyst dem om risikoen ved at arbejde med PMDA.

- Vi fik at vide, at det var ufarligt, og at vi bare kunne fylde det i kaffen. Så bliver det også håndteret sådan, siger den 63-årige tillidsrepræsentant Eigil Linding Pedersen, der er diagnosticeret med astma.

Han har fået ødelagt sine lunger af kemikaliet.

- Det påvirker mig meget i min hverdag. Jeg er meget mere træt. Jeg har ikke det samme overskud. Jeg ville gerne bruge tid med mit barnebarn, men det er desværre ikke det samme mere.

De ansatte mærker i dag stadig konsekvenserne af, at de i seks år fra 2009 arbejdede med kemien uden maske og handsker.

Også Jørgen Henry Hansen lider under sine ødelagte lunger efter arbejdet med PMDA. Som tidligere langdistanceløber har han fem ironman og 25 maraton bag sig. Men nu bliver det ikke til mange kilometer i løbeskoene.

- For bare fem år siden kunne jeg løbe halvmaraton og komme i mål langt foran mine børn. Men nu er alt det pillet ud af mit liv og erstattet med astmapræparater, siger han.

Ifølge Lars Skadhauge, der er overlæge i arbejdsmedicin på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, kender man ikke til andre tilfælde, hvor folk har fået konstateret astma af arbejdet med PMDA i Danmark.

- Det er ikke til at sige, hvordan sygdommen vil udvikle sig, siger han.

Administrerende direktør i Sky-Light, Søren Kjær Larsen, mener, at virksomheden har taget “alle forholdsregler” omkring anvendelsen af stoffet og har “udvist rettidig omhu”.

- Vi har igennem hele forløbet reageret proaktivt, skriver Søren Kjær Larsen i en mail til Fagbladet 3F.

Ifølge direktøren blev medarbejderne ved stoffets indførelse i 2009 påbudt at bruge briller, masker og handsker i arbejdet med PMDA.

- Alle værnemidler er blevet stillet til rådighed.

Sky-Light mener, at de havde et engelsk sikkerhedsdatablad for PMDA og en dansk arbejdspladsbrugsanvisning i 2009 “helt i overensstemmelse med lovgivningen”, og at virksomheden fik et dansk sikkerhedsdatablad i 2015.